Kılıçdaroğlu- Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?' | Video

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki ilginç diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metroyla ilgili "Durma işi nasıl oluyor?" diye sorarken İmamoğlu "Otomatik kapı da var. Gelince açılıyor" cevabını verdi. Akşener ise 'Aynı Paris'teki gibi ha!' sözleriyle, Türkiye'de yıllardır var olan sistemle ilgili şaşkınlığını ortaya koyan bir tepki gösterdi.