Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. İtalya'ya gitmek üzere 2012 yılında Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat ayında Yunanistan'da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gürbüz'ün iade edilmesi taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyip 2013 Nisan'da denetimli serbestlikle salıverildi.



Zeki Gürbüz 2013'te Yunanistan'dan Irak'a, akabinde Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP askeri kanat sorumlusu iken, Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020'den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştirmekteydi.



SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video











Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Gürbüz, MİT tarafından Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı patlayıcı infaz koruma meurlarının geçişi sırasında patlatıldı. Terör saldırısında bir infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Vali Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.