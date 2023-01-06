Son dakika haberi...Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Başta Bursa/Mudanya'da 20 Nisan 2022'de, İnfaz Koruma Memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylem ve son olarak 16 Ağustos 2022'de sınır hattımızda askerlerimize yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıların bizzat azmettiricisi ve planlayıcısı konumunda bulunan Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirilecekler listesinin ön sıralarında yer almaktaydı.
Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. İtalya'ya gitmek üzere 2012 yılında Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat ayında Yunanistan'da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gürbüz'ün iade edilmesi taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyip 2013 Nisan'da denetimli serbestlikle salıverildi.
Zeki Gürbüz 2013'te Yunanistan'dan Irak'a, akabinde Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP askeri kanat sorumlusu iken, Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020'den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştirmekteydi.
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video
NE OLMUŞTU?
Bursa'nın Osmangazi İlçesinde elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı patlayıcı infaz koruma meurlarının geçişi sırasında patlatıldı. Terör saldırısında bir infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Vali Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.
İKİ PETROL OFİSİNİN ORTASINDA PATLATTILAR
Terör saldırısının yapıldığı güzergah dikkat çekiyor. Bursa'nın en yoğun noktalarından biri olan Osmangazi ilçesinin merkezinde patlatılan EYP, iki benzin istasyonunun ortasına konuldu. Elektrik direğinin dibindeki patlayıcının infilak etmesi sonrası çevredeki binaların camları kırıldı. Vali Canbolat, zararın devlet tarafından karşılanacağını, hasar tespiti yapıldığını bildirdi.
NÖBET DEĞİŞİMİNİ HEDEF ALDILAR
Terör saldırısının yeri kadar zamanlaması da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, terör saldırısının uzaktan kumanda ile gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İnfaz koruma memurlarının nöbet değişiminden döndüğü öğrenildi. Personel servisinin her gün aynı saatlerde bu güzergahtan geçiyor olmasının teröristler tarafından önceden tespit edilmiş olabileceği belirtiliyor.