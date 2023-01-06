Video Haber SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video

SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video

06.01.2023 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! Bursa’daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video 02:47
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! Bursa'daki saldırının azmettiricisi etkisiz hale getirildi | Video 06.01.2023 | 09:49
Firari FETÖ’cü Ahmet Ertekin İstanbul’da yakalandı | Video 00:13
Firari FETÖ'cü Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalandı | Video 06.01.2023 | 08:37
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6’lı masada yine aday yok! | Video 03:35
Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6'lı masada yine aday yok! | Video 06.01.2023 | 00:31
SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video 01:01
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye: Tarih belli oldu | Video 06.01.2023 | 00:32
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video 02:37
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde 8. turda oy çoğunluğu sağlanamadı | Video 06.01.2023 | 00:21
İZBAN arızalandı: Yolcular ’kalasla’ tren değiştirdi | Video 00:56
İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi | Video 06.01.2023 | 00:21
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 00:37
19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 05.01.2023 | 23:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı | Video 02:08
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı | Video 05.01.2023 | 22:06
Kayseri’de narkotik operasyonlarında 12 zehir taciri yakalandı | Video 01:45
Kayseri’de narkotik operasyonlarında 12 zehir taciri yakalandı | Video 05.01.2023 | 21:46
Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 01:47
Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 16 yaralı | Video 05.01.2023 | 20:37
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 00:33
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 20:02
Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO 00:42
Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO 05.01.2023 | 19:11
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05:01
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05.01.2023 | 18:29
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 02:03
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Putin ve Zelenskiy ile görüştü | Video 05.01.2023 | 18:07
O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! Hadi bunu kutlayalım | Video 02:20
O animasyon sosyal medyada rekora koşuyor! "Hadi bunu kutlayalım" | Video 05.01.2023 | 17:08
Merdan Yanardağ’ın savunma sanayii hazımsızlığı 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar | Video 01:12
Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı "4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar" | Video 05.01.2023 | 13:29
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | Video 15:05
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 05.01.2023 | 13:14
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video 04:01
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video 05.01.2023 | 00:10
Tevfik Göksu İmamoğlu’nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan! | Video 01:26:20
Tevfik Göksu İmamoğlu'nun algı operasyonlarını çürüttü: En büyük iddiası yalan! | Video 04.01.2023 | 22:31
Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 01:32
Sakarya’da sis etkili oluyor | Video 04.01.2023 | 21:28

Son dakika haberi... MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA