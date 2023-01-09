Kabine Toplantısı, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, seçimlerin erkene çekilmesi, terörle mücadele ve dış politika gündemi ile toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleşen Kabine Toplantısı birçok konuyu netliğe kavuşturacak. EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişinin beklentisi karşılanırken, şimdi takvim belirlenecek. Sözleşmeliye kadro teklifi de Kabine Toplantısı kararları arasında yer alacak. Kabine Toplantısı kararları içinde seçimlerin öne çekilmesi ihtimaline ilişkin bir değerlendirme de yer alabilir. Kabine Toplantısının yoğun gündemi içerisinde Bakanlar Kurulu, iç ve dış politikanın önemli konularını da ele alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı kararlarını ulusa sesleniş konuşması ile duyuracak.
2023'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI KÜLLİYE'DE YAPILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılının ilk Kabine Toplantısı için Bakanlar Kurulu'nu topladı. Başkan Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya kendisi liderlik ediyor. Bakanlar Kurulu, Kabine Toplantısı ile milyonların merakla beklediği konularda kararlar alacak. Toplantı, 16.45'te başladı.
YILIN İLK KABİNE TOPLANTISINDA YOĞUN GÜNDEM
Yılın ilk Kabine Toplantısı yoğun gündem ile gerçekleşiyor. Kabine Toplantısında Bakanlar Kurulu, EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konuları ele alacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE EYT TAKVİMİ BELLİ OLACAK
Kabine Toplantısı kararları bugün de milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları arasında EYT düzenlemesi takvimi de yer alacak. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT düzenlemesi tamamlanmış, yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak 2 milyon 250 bin vatandaş emekli edilmişti. Bugün Kabine Toplantısı kararları ile EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ DE KABİNE TOPLANTISI KARARLARI ARASINDA YER ALACAK
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'nun ele alacağı sözleşmeliye kadro teklifi de 400 bin kişi tarafından merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları arasında sözleşmeliye kadro teklifi de yer alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA SEÇİMLERİN ÖNE ALINMASI DA GÖRÜŞÜLECEK
Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin, okulların tatil olması, hac dönemine denk gelmesi gibi nedenler ile öne alınması planlanıyor. Kabine Toplantısı kararları arasında yer almasa da, Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya da değinilmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR ALANLARINDA SUNUM YAPACAK
Kabine Toplantısı sırasında EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, terörle mücadele konusunda İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının sunum yapması bekleniyor. Dış politikaya ilişkin de Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Kabine Toplantısı kararları, Bakanlar Kurulu'nun değerlendirmeleri sonrası belli olacak. Kabine Toplantısı kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından her zaman olduğu gibi ulusa sesleniş konuşması ile duyurulacak. Ulusa sesleniş konuşması Kabine Toplantısı biter bitmez yapılacak.