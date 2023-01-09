KABİNE TOPLANTISI KARARLARI İLE EYT TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Kabine Toplantısı kararları bugün de milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları arasında EYT düzenlemesi takvimi de yer alacak. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile EYT düzenlemesi tamamlanmış, yaş şartı tamamen ortadan kaldırılarak 2 milyon 250 bin vatandaş emekli edilmişti. Bugün Kabine Toplantısı kararları ile EYT düzenlemesine ilişkin takvim belli olacak ve vatandaşlara duyurulacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRO TEKLİFİ DE KABİNE TOPLANTISI KARARLARI ARASINDA YER ALACAK

Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu'nun ele alacağı sözleşmeliye kadro teklifi de 400 bin kişi tarafından merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları arasında sözleşmeliye kadro teklifi de yer alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.