Başkan Erdoğan: Otoyol- Köprü geçişlerinde artış olmayacak | Video

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konuları ele aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı.