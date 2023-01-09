Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar: EYT yakında Meclis'te, Köprü ve otoyol fiyatlarında artış yok | Video
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Son dakika haberi: Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine Toplantısında EYT takvimi, sözleşmeliye kadro teklifi, Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, seçimlerin öne alınması ve dış politika ile ilgili konular ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğinin müjdesini verdi.