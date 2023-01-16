SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Herkes müsterih olsun. Şubat, en geç Mart ayı içinde sonuca ulaşılacaktır.

SEÇİM TARİHİNİN ÖNE ALINMASI

Daha önceki açıklamamızda seçim tarihin biraz öne çekilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söylemiştim. Erken seçim gibi değil ama Seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak.

BABACAN'IN BAYKAR'A ATTIĞI İFTİRALAR

Tekelcilik yok. Herkesin faydalandıklarından faydalanıyorlar. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve bütün dünya açısından takdir edilmektedir.