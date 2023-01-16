AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Erken seçim olacak mı? | Video

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının gündemine ilişkin yaptığı açıklamada seçim tarihiyle ilgili bir güncelleme olacağını kaydetti. İsveç'teki PKK eylemini değerlendiren Çelik, "İfade hürriyetiyle hiçbir ilgisi yok, çirkin bir eylem" dedi. 6'lı masadaki imza yetkisi tartışmasına da değinen Ömer Çelik, "Bu demokratik bir model değil. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortağı çıkarabilir." ifadelerini kullandı.