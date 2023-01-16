Video Haber Ömer Çelik açıkladı: EYT ne zaman meclise gelecek? | Video
Ömer Çelik açıkladı: EYT ne zaman meclise gelecek? | Video

Ömer Çelik açıkladı: EYT ne zaman meclise gelecek? | Video

16.01.2023 | 18:32

SON DAKİKA HABERİ... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar!

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