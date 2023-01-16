Ömer Çelik açıkladı: EYT ne zaman meclise gelecek? | Video
SON DAKİKA HABERİ... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar!
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