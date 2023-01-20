Şentop’tan The Economist’e tepki: Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar

"PLAN YAPMAYA ÇALIŞANLARIN PLANLARINI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Basın mensuplarının The Economist'in, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde yer alan skandal ifadelere ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerde kenarda kalmış siyasetçilerin Türkiye ile ilgili açıklamaları var. ABD'de en son Trump'ın güvenlik danışmanı var, o da bir açıklama yaptı geçenlerde ve dedi ki; 'Türkiye'de, Erdoğan'ı mutlaka devirmemiz lazım bunun için gerekirse açıktan çalışalım.' O şahısla ilgili bir gazeteci yazı yazmış ve iki ihtimalin olduğunu söylemiş. Diyor ki, bu kişi Erdoğan'a çalışıyor veya Trump'ın onunla ilgili bir lafı var 'Washington'un en aptal adamı' budur diye söylediği laf var diyor. Türkiye ile ilgili daha önce eski dönemlerden gelen bazı Avrupalı siyasetçilerin bir takım yaklaşımları var. Bunlar kendilerini öğretmen gibi görüp sanki karşılarında bir öğrenci var gibi parmak sallayarak konuşmaya alışmışlardı ve bu alışkanlıkları biz bozduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 20 yıldır onların bu alışkanlıklarını bozduk.

Onlara gereken her türlü cevabı anlayacakları ton ve ağırlıkta verdik, artık öyle bir Türkiye yok. Amerika'dan, İngiltere'den o köşe yazısı, derginin manşetiyle etkilenmeye çalışılan bir siyasi hayatı olan Türkiye yok artık. Bunu genel olarak Türkiye olarak söylüyorum, bu tür açıklamalar sadece Cumhurbaşkanımız ve oradaki yakın çalışma arkadaşlarıyla ilgili değil, Türkiye'de siyaset yapan herkesi rahatsız edecektir. Ama en başta milletimizi rahatsız eder bu tür açıklamalar. Herkes kendi işine baksın, başlarındaki belalarla uğraşsınlar. Burada milletimiz karar verecek tek ve yegane mercidir. Onlara da haddini her ortamda biz bildiriyoruz. Onlar kendi çıkarlarına göre bir dünya, bölge ve Türkiye tasarlıyorlar. Türkiye, o çıkar ve planları bozduğu zaman bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz de daima bu bölgeyle alakalı hariçten gazel okuyan, plan yapmaya çalışanların planlarını bozmaya ve onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Milletimiz nihai karar vericidir, kararı millet verir" dedi.