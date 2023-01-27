SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok"

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.
Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 27, 2023
Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir.
Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.