Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok"
Giriş Tarihi: 27.1.2023 09:28 Son Güncelleme: 27.1.2023 09:32

SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok"

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için önünde hiçbir engel olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA : AK Parti’den Başkan Erdoğan’ın adaylığına ilişkin açıklama! Önünde hiçbir engel yok

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

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SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok"
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