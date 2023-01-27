SON DAKİKA : AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama! "Önünde hiçbir engel yok"

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.