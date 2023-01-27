Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Bilecik’te toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Kızılelması kalmayan milletler tıpkı geçmişteki gibi tarihin tozlu sayfalarının arasına karışmaya mahkumdur. Biz millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya söz söylüyoruz. Bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür.

"HER KİM OSMANLI'YI KÖTÜLÜYORSA, YA MANKURTTUR YA DA KUYRUK ACISI VARDIR"

Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'yi tarihçilerimiz nasıl anlatıyor. Osman Gazi Türkmenleri büyük bir devlet haline geldi. Devrin büyük güçlerini Moğol ve Bizans'ı riske girmeden meydan okudu. Hakimiyeti altındaki Hristiyanlara iyi davrandı. Nerede nasıl davranacağını Osmanlı iyi bildi. Böylece bir dünya devleti kurdu.