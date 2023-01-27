Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Balıkesir’de Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Bilecik'te doğalgaz getirmediğimiz ilçe kalmadı" diyen Başkan Erdoğan, Bilecik'e son 20 yılda toplam 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını ifade etti. Erdoğan, Osmanlı Devleti'ni karalayan zihniyete de tepki gösterdi, "Her kim; Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır." dedi.
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