'Yeter söz milletindir' sloganı! Başkan Erdoğan: CHP bizi taklit ediyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Yeter söz milletindir' sloganının CHP tarafından kullanılmasına tepki göstererek "Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?" dedi.