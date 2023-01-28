Zafer ve İYİ Parti’den istifa eden 813 üye, MHP’ye katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Sultanbeyli'de "Yeni Üye Katılım" programında yeni üyeler rozetlerini teslim aldı.

2023 Genel Seçimleri doğrultusunda saha çalışmalarını hızlandıran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sultanbeyli'de "Üye Kabul" töreni düzenledi. Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda partiye yeni üye olan vatandaşlara, rozetleri takdim edildi. Üye katılım programına Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de katıldı.

813 ÜYE MHP'YE KATILDI

İstanbul Sultanbeyli'de, Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. Üye kayıt programında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 'Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız' dedi.

Zafer Partisi ve İyi Parti'den MHP'ye katılım! | Video

'Cumhur İttifakı günbegün, günden güne güçleniyor, öyle bir kuvvet kazanıyor ki 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığı vakit herkes her şeyi görecek' ifadelerine yer veren Yöntem sözlerini şöyle sürdürdü;

Bugün Sultanbeyli İlçe Başkanlığımızın düzenlediği partimize katılım töreninde vatandaşlarımıza kucak açtık, saflarımıza katılmalarını kabul ettik. Onlarla şu anda aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. İYİ Parti ve Zafer Partisi başta olmak üzere birçok partiden katılan kardeşlerimiz MHP'ye güç verdiler, onur verdiler. Hepsine hoşgeldiniz diyorum. MHP'den istifa ediyor diyorlar, istifa falan yok. MHP'yi düşüremeyecekler, MHP ve Cumhur İttifakı'nın önünü kesemeyecekler. Biz mazlumların umudu olmaktan vazgeçmeyiz.

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI OLACAK

Cumhurbaşkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Anayasal ve yasal her şeye baksınlar, cumhurbaşkanımızın nasıl aday olabileceğini görsünler. Cumhur İttifakı olarak İstanbul'dan tüm sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız. Daha çığ gibi büyüyeceğiz.

14 Mayıs MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak.