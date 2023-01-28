Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP'ye katılım! | Video

İstanbul Sultanbeyli’de, Zafer ve İYİ Parti’den istifa eden 813 vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. Üye kayıt programında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 'Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız' dedi.