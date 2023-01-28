Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP'ye katılım! | Video
İstanbul Sultanbeyli’de, Zafer ve İYİ Parti’den istifa eden 813 vatandaş Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldı. Üye kayıt programında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 'Daha nice katılım törenlerinde buluşacağız' dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:48
Zafer Partisi ve İyi Parti’den MHP'ye katılım! | Video 28.01.2023 | 15:20
03:52
02:04
03:38
03:06
03:38
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor | Video 28.01.2023 | 10:35
00:23
Alevler yükselince büyük panik yaşandı | Video 28.01.2023 | 00:02
06:06
02:10
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:28
02:15
Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı | Video 27.01.2023 | 22:55
00:10
02:47
01:49
Çekya'da halk devlet başkanını seçiyor | Video 27.01.2023 | 18:30
00:55
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un kardeşi tutuklandı | Video 27.01.2023 | 18:26
01:52
48:49
00:26
19:14
02:34
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Ertuğrul Gazi Camii’nde kıldı | Video 27.01.2023 | 14:39