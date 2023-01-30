Hedef 2030’da doğalgazda bağımlılığı bitırmek

TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde bir araya geldiği gazetecilere tesisin son durumu ve Karadeniz ile Akdeniz'de yapılan hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgin şunları söyledi:Bu tesis çok yüksek teknolojili elektronik kontrollü bir tesis. Dolayısıyla zayıf akım düzeneklerinin ekipmanlarının tamamının test edilmesi sürecinin içerisindeyiz. Tesisi mekanik olarak, elektronik olarak devreye alma sürecini başlattık. Hedefimiz mart ayına tesisi yetiştirmek. Dolayısıyla en ufak bir boşluk bırakmamak için devreye alma işlemlerimizde bütün testleri A'dan Z'ye yapıyoruz. Toplam 992 ana testimiz var. Küçük testleri saymıyorum. 992'nin yüzde 63'ü tamamlanmış durumda.30-40 yıl üretilebilir bir rezervden bahsediyoruz. Biz ilk etapta, günde 10 milyon metreküp üreteceğiz. Önce toplam ihtiyacın yüzde 10'larına cevap vereceğiz. Rakamsal karşılığı ne ayda 9 milyar dolar harcamak yerine 8 milyar dolar harcayacağız.Biz önümüzdeki yılların planlamasını da şimdiden yapıyoruz. 2030'a kadar bizim hedefimiz Türkiye'nin doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak. Türkiye'nin enerji ithalatı ile ilgili 2022 senesinde yaklaşık 90-100 milyar dolar gibi bir açık var. Türkiye'nin cari açığının temel meselesi enerji ithalatıdır. Bir aylık 8-9 milyar dolar gibi bir açık var. Biz bunu kapatmaya çalışıyoruz.Bize 'Niye seçime yetiştirmeye çalışıyorsunuz?' diyorlar. Bizim planımız kanayan yaraya pansuman yapmak. Kaybeden kim? Türkiye, yani biziz. Bu süreç Türkiye'nin siyasi meselelerinin dışında olmalıdır. Çünkü millet adına görev yapılıyor. Tabi ki yapılan işler günlük siyasi sonuçlar üretecektir. Yani böyle 2-3 ay sonra seçim, aman efendim keşif bulalım açıklayalım falan... Böyle bir şey yok.Bizim kendi sahalarımızla ilişkili hiç kimseyle hiçbir ortaklığımız yok. Bu sahalar bizim. Buradan 250 kilometre açığa gittiğinizde tamamen Türk sularındasınız. Gerek Doğu Akdeniz'de, gerekse Karadeniz'de bir iş planını icra ediyoruz. Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan, bizden daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak Karadeniz'in jeolojisini bizden iyi bilen hiç kimse yok. "Karadeniz'in efendisi" diyebilirsiniz.