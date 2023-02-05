Yaşar Okuyan’ın Meral Akşener’i tehdidine İYİ Parti’den yanıt: Allah aşkına susun

"BENİ KONUŞTURMASIN" DİYEREK BOMBALADI



"İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Tayyip Erdoğan değil yani." diyen Yaşar Okuyan; "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini kullandı.

"SEN DE SEÇİME GİR"

Okuyan konuşmasının devamında "Kılıçdaroğlu'nun aklınca adaylığına bir terslik yaparsa buradan söylüyorum kayda girsin, Kılıçdaroğlu da seçime girecek sen de gir. Bu durum Cumhur İttifakı'nın hoşuna gider. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu acaba? Sorular soruları doğruyor" dedi. Karar alınacağını söyleyen Okuyan, "İYİ Parti'nin ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu masa kurulurken söyledim. 3 gün önce hatırlatarak Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim" dedi. Okuyan "Ben ve benim nesil çok önemli. Meral Akşener'e abisinin hatırına susma hakkımı kullanıyorum" diye ekledi.