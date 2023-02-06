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Giriş Tarihi: 6.2.2023 10:57

Kahramanmaraş'ta deprem: AK Parti Milletvekili Öznur Çalık Malatya'da enkaz alanında

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da incelemelerde bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Kahramanmaraş’ta deprem: AK Parti Milletvekili Öznur Çalık Malatya’da enkaz alanında

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çalık, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya Battalgazi ilçesinde Emeksiz Caddesinde depremde çöken bir binada inceleme yaptı.

Çalık, bölgede incelemelerde bulanarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kahramanmaraş'ta deprem: AK Parti Milletvekili Öznur Çalık Malatya'da enkaz alanında
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