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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:57 Son Güncelleme: 6.2.2023 10:07
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay’dan ilk açıklama! 300’e yakın vefat eden 2 bin 500’e yakın yaralı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor.

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Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik.

Hatay'da 4 kişi vefat etti.

Osmaniye'de 20 kaybımız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız var.

Urfa'da 18 kaybımız var.

Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da 10 kaybımız var.

Malatya'da 47 kaybımız var.

Toplam itibarı ile 284 vefatımız var. 2323 yaralımız var.

Hatay havalimanı uçuşlara kapalı. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem sözkonusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay'dan ilk açıklama! 300'e yakın vefat eden 2 bin 500'e yakın yaralı...
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