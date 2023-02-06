Video Haber CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması | '78 artçı deprem meydana geldi'
CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması | '78 artçı deprem meydana geldi'

CANLI YAYIN | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması | '78 artçı deprem meydana geldi'

06.02.2023 | 10:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında 7,4'lük depremle ilgili açıklamalarda bulundu...

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