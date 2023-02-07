Deprem felaketinin ardından Hatay muhabirimize ulaşamıyoruz

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük bir felakete sebep oldu. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenler arasında gazeteciler de yer aldı. Depremin ilk dakikalarından itibaren Hatay'dan bilgi akışının eksik olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de bölgedeki basın mensuplarının ve ailelerinin de depremden etkilenmiş olmasıydı. Gazetemizin Ekonomi muhabiri Merve Bilkay'ın Hatay'da yaşayan annesinden de depremin ilk saatlerinden itibaren haber alınamıyor. SABAH'ın Hatay Muhabiri Yaser Çaparoğlu'ndan depremin ilk dakikalarından itibaren tüm çabalarımıza rağmen ulaşamadık.

SOKAK BAŞINDAKİ BİNA YIKILINCA EKİPLER GİRİŞ YAPAMADI

Hatay'ın Merkez Güllübahçe mahallesi Silahlı Kuvvetler Caddesi'nde oturan Çaparoğlu'nun ikametinin bulunduğu sokağın girişindeki apartmanın yıkılması nedeniyle, ikametine ulaşılamadığı öğrenildi. Kendisinden haber alınamayan bir diğer gazeteci ise Demirören Haber Ajansı Hatay muhabiri İzzet Nazlı'ydı. Cebrail Mahallesi Mimar Sinan sokakta ikamet eden Nazlı'dan da tıpkı muhabirimiz Çaparoğlu gibi haber alınamıyor.

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