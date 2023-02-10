DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Deprem bölgesinden mucize haberler

08.39: Diyarbakır'da Bağlar Hisami Apartmanı enkazından anne, yaralı olarak çıkarıldı. 9 yaşındaki çocuğu da enkaz altından kurtarıldı.

07.38: Kahramanmaraş'ta bir vatandaş daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

05.55: Hatay'daki arama kurtarma ekipleri Huzur Apartmanı'nda bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

05.07: Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

00.08: Bu kez mucizenin adresi Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremden tam 90 saat sonra Samandağı ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebeği ve annesini enkazdan sağ çıkardı.