DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı büyük artış! Deprem bölgesinden mucize haberler

Deprem son dakika… Kahramanmaraş depreminde ölü sayısında büyük artış yaşandı. Enkaz altında kurtulan kişiler umut verirken, ekipler canla başla mücadele ediyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis ve diğer illerimizdek, ölü sayısında son durum ise merak ediliyor. Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş deprem ölü sayısı kaç oldu? İşte, 10 Şubat son dakika deprem haberleri ve arama kurtarma çalışmalarında son durum!
08.39: Diyarbakır'da Bağlar Hisami Apartmanı enkazından anne, yaralı olarak çıkarıldı. 9 yaşındaki çocuğu da enkaz altından kurtarıldı.
07.38: Kahramanmaraş'ta bir vatandaş daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldı
05.55: Hatay'daki arama kurtarma ekipleri Huzur Apartmanı'nda bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Enkaz kaldırma çalışmalarında 1,5 yaşındaki Sela bebek ve ailesi 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
05.07: Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.
00.08: Bu kez mucizenin adresi Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremden tam 90 saat sonra Samandağı ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebeği ve annesini enkazdan sağ çıkardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 72 bin 879 vatandaş ise yaralandı.
90. SAAT MUCİZESİ
Bu kez mucizenin adresi Hatay oldu. Arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, depremden tam 90 saat sonra Samandağı ilçesinde 10 günlük Yağız Ulaş bebeği ve annesini enkazdan sağ çıkardı.
86. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
Ekiplerin en son kurtardığı kişiler ise Hatay'da ismi alınamayan 23 yaşındaki anne ve adı Cena olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kızı oldu.
84. SAATTE 6 MUCİZE
Kahramanmaraş Elbistan'daki depremde asansörde kalan 6 kişilik Kılıç ailesi sağ kurtarıldı.
MSB PAYLAŞTI: 5 KİŞİLİK AİLE SAĞ KURTARILDI
Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber geldi. MSB'nin paylaştığı görüntülerde; "3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" ifadelerine yer verildi.
MERT BEBEK KURTARILDI
Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar 79 saat sonra kurtarıldı. Küçük yavru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
8 YAŞINDAKİ BEŞİR KURTARILDI
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı.
79. SAATTE GELEN MUCİZE!
Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın altında kalan annenin ardından, polis memuru baba Feyzullah Polat ve 9 yaşındaki Zeynep de depremin 80. saatinde kurtarıldı.
TATBİKAT HAYATLARINI KURTARDI!
Ailenin 1 hafta önce yaptıkları deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldıkları öğrenildi.