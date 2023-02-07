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Giriş Tarihi: 7.2.2023 15:54 Son Güncelleme: 7.2.2023 16:32

Depremin 33’üncü saatinde mucize! 4 yaşındaki Zeynep ve annesi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6' büyüklüğünde meydana gelen iki deprem 10 ilde enkazlar oluşmasına neden oldu. Depremde enkazlarda umut arayışı sürerken ekipler mucizelere tanık olmaya devam ediyor. O mucizelerden iki tanesi Hatay’ın Ardahan ilçesinden geldi. Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Zeynep’i ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtardı.

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Depremin 33’üncü saatinde mucize! 4 yaşındaki Zeynep ve annesi böyle kurtarıldı

Tuzla Belediyesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için seferberlik başlattı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 44 arama ve kurtarma ekibi, 40 personel, 3 ekskavatör, 5 beko-loder, 8 kamyon,1 kamyonet, 4 tır, 1 arama kurtarma aracı, 1 tanker, 4 binek araç 1 Afet kurtarma aracı ve 1 bobcat aracı ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'a depremin ilk anından hemen sonra ulaşan 44 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtardı.

Depremin 33'üncü saatinde 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtarıldı | Video

Zeynep'in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşların mutlulukla alkışlaması duydu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bölgede görev yapan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Depremin 33’üncü saatinde mucize! 4 yaşındaki Zeynep ve annesi böyle kurtarıldı
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