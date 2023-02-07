Depremin 33’üncü saatinde mucize! 4 yaşındaki Zeynep ve annesi böyle kurtarıldı

Tuzla Belediyesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için seferberlik başlattı.