Depremin 33’üncü saatinde 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtarıldı | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6' büyüklüğünde meydana gelen iki deprem 10 ilde enkazlar oluşmasına neden oldu. Depremde enkazlarda umut arayışı sürerken ekipler mucizelere tanık olmaya devam ediyor. O mucizelerden iki tanesi Hatay’ın Ardahan ilçesinden geldi. Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Zeynep’i ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye Teyze enkazdan kurtardı. Zeynep’in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşların mutlulukla alkışlaması duydu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.