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Giriş Tarihi: 7.2.2023 13:56 Son Güncelleme: 7.2.2023 14:11

İstanbul Emniyeti Hatay'da deprem bölgesinde! 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen illerde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Hatay’da çöken bir binada mahsur kalan üç yaşındaki bir kız çocuğu ile genç bir vatandaşı enkaz altından çıkardı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri, enkazdan sağ olarak çıkardıkları çocuğu ambulansa götürdü ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul Emniyeti Hatay’da deprem bölgesinde! 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

Tek yürek olan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 1.000 personelini deprem bölgelerine sevk etti.

Polisler 10 ilde görevlendirildi. Depremden etkilenen illerde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'dan bölgeye gönderilen Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri; Hatay'da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan üç yaşındaki bir kız çocuğu ile genç bir vatandaşı enkaz altından çıkardı.

İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video

Polisler, enkaz altından çıkardıkları çocuğu kucaklarında taşıyarak ambulansa götürdü ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuğun ailesine ulaşmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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İstanbul Emniyeti Hatay'da deprem bölgesinde! 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı
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