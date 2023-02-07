İstanbul Emniyeti Hatay’da deprem bölgesinde! 3 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

Polisler 10 ilde görevlendirildi. Depremden etkilenen illerde arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'dan bölgeye gönderilen Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisleri; Hatay'da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan üç yaşındaki bir kız çocuğu ile genç bir vatandaşı enkaz altından çıkardı.

İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video