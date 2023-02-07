İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video
Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Hatay’da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genç, özel harekat timlerinin çalışmasıyla kurtarılırken, polisler enkazdan çıkardıkları çocuğu kucağında taşıyarak ambulansa götürdü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
01:39
Ayaz ve ablası Ece Su'nun enkazdan kurtulma anı kamerada | Video 07.02.2023 | 13:50
01:46
Gaziantep'te 24 saat sonra gelen kurtuluş | Video 07.02.2023 | 14:50
05:19
Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı böyle beklediler | Video 07.02.2023 | 14:30
01:14
Enkaz altından bir kadını sağ çıkaran komando gözyaşlarını tutamadı | Video 07.02.2023 | 14:28
01:30
28:24
00:13
Depremle ilgili asılsız paylaşıma gözaltı | Video 07.02.2023 | 13:12
03:18
Gönüllülerin deprem bölgesine gidişleri sürüyor | Video 07.02.2023 | 13:30
07:44
02:20
03:00
02:26
4 yaşındaki kız, enkazdan böyle kurtarıldı | Video 07.02.2023 | 13:12
00:26
Ekipler enkaz altındaki 3 yaşındaki Meryem'i böyle kurtardı | Video 07.02.2023 | 13:20
01:27
Minik Eylül 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 07.02.2023 | 12:55
00:24
Mehmetçik merhametiyle Hatay’da… | Video 07.02.2023 | 12:59
00:50
00:25
00:26
Enkazda mahsur kalan gencin mucize kurtuluşu kamerada | Video 07.02.2023 | 11:30