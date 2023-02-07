İstanbul polisi deprem bölgesinde: 3 yaşındaki bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı | Video

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Hatay’da deprem nedeniyle çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki bir kız çocuğu ile bir genç, özel harekat timlerinin çalışmasıyla kurtarılırken, polisler enkazdan çıkardıkları çocuğu kucağında taşıyarak ambulansa götürdü.