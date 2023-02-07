O alçaklar gözaltına alındı! Enkaz altındaki gençle alay etmişlerdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. Türkiye genelinde hissedilen depremde binin üzerine vatandaş hayatını kaybetti. Bir grup genç ise, enkaz altında kalan insanları arayarak dalga geçtiği anlar ise gündeme damga vurdu.

Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video

DEPREMZEDE İLE ALAY ETTİLER

Discord üzerinden yayın açarak, yardım isteyen çocuğa ulaşan şahıslar, adres bilgilerini istediği sırada yardım getiriyormuş gibi yaparak, enkaz altındaki gençle alay ettiler. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Yardım için discorda bağlanan gençle gerçekleşen diyalog acımasızlığı gözler önüne serdi.

+ Şu an neredesiniz?

- Pınar apartmanında.

+ Enkazın altında mısınız?

- Evet, petrol ofisinin karşısındayız.

+ Bak, bağırıyorum sesimi duyuyor musun de...

+ Bağırıyorum sesimi duyuyor musun şu anda... Islık çaldım.

- Duyamıyorum

+ Megafondan bağıracağım, bir dakika; çocuk var mı etrafta... (Gülüşmeler...)

- Hala duyamıyorum, çok üşüyorum.

GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, discord uygulaması üzerinden depremzede ile alay eden kişileri tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mesut B. ile Yunus S. ikametlerinde gözaltına aldı.

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