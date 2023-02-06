Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kendini bilmez kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler çok büyük tepki çekti.