Sağlıkçılardan deprem seferberliği! Bölgede 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kars, Erzurum, Manisa, Bursa, Sakarya ve daha birçok ilden aralarında doktor, hemşire ve sağlık memurları bulunan sağlık çalışanları deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için yola çıktılar. Sosyal medyada da birçok doktor, gönüllü olarak deprem bölgesine gittiğini ve bölgede çok fazla sağlık çalışanına ihtiyaç olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." ifadelerini kullandı.