Sağlıkçılardan deprem seferberliği! Bölgede 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kars, Erzurum, Manisa, Bursa, Sakarya ve daha birçok ilden aralarında doktor, hemşire ve sağlık memurları bulunan sağlık çalışanları deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için yola çıktılar. Sosyal medyada da birçok doktor, gönüllü olarak deprem bölgesine gittiğini ve bölgede çok fazla sağlık çalışanına ihtiyaç olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE 4 BİN 221 SAĞLIK PERSONELİ GÖREV YAPIYOR
813 Ambulans ve 227 UMKE Timi'nin afet bölgesinde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." dedi.
AMELİYAT ÖNLÜĞÜ İLE HAVALİMANINA GELDİ
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Asistanı Dr. Ahmet Barcın, AFAD'ın çağrısının ardından üzerindeki ameliyat önlüğü ile hastanedeki görevinden çıkarak deprem bölgesine yardıma gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Acil durum çağrısı kendilerine ulaştıktan sonra genel cerrahi bölümünde görevli 4 doktor olarak deprem bölgesine gitmeye karar verdiklerini dile getiren Barcın, hiçbir hazırlık yapmadan hemen yola çıktıklarını söyledi.
SAKARYA'DA AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi'nde acil ameliyatlar dışındaki ameliyatlar iptal edildi. Sakarya'daki hastaneler deprem bölgesi için teyakkuza geçerken AFAD ve UMKE'den Sakarya'daki hastanelere hasta sevki bekleniyor. Öte yandan Sakarya'da görev yapan birçok doktor deprem bölgelerinde görev yapmak için hazırlık halinde.
BİR TIR DOLUSU İNSANİ YARDIMLA BİRLİKTE GİTTİLER
Erzurum'da da gönüllü sağlıkçılar yaraları sarmak için deprem bölgesine gitti. Çeşitli branşlarda 14 doktor, 26 hemşireden oluşan sağlık çalışanları bir tır dolusu insani yardımı da yanlarında götürdü. Kars'ta görevli 10'u uzman 24 hekim, 14 hemşire, 1 anestezi teknikeri olmak üzere 39 sağlık çalışanı da Adıyaman'a gönderildi.SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! İşte, Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı SON DAKİKA: Deprem sonrası mucize kurtuluşlar! Gözyaşları sel olup aktı!