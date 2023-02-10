Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in belli bölgelerini çok şiddetli bir şekilde etkileyen depremlerin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmak için mücadeleye başladı. Depremi fırsat bilen bazı kesimler yalan, iftira ve kara propaganda çabaları ile topluma 'umutsuzluk' aşılama yarışına girdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor" yalanı attı. Özdağ daha sonra sosyal medya hesabından, 'Personellere ait telefonların Suriyeliler tarafından çalındığı' iddiasını öne sürdü.
GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; personele ait herhangi bir telefonun çalınmadığını bildirdi. Valilik de; Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Türk vatandaşı ve gönüllü olduğu belirterek, telefonun kendisine ait olduğunu kaydetti.
SKANDAL PAYLAŞIMINI SİLDİ!
Ümit Özdağ'ın yalanına yoğun bir tepki geldi. Özdağ 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor' şeklindeki paylaşımını daha sonra sildi.
O GENÇ KONUŞTU: ÖZDAĞ SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM!
Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı kişi de konuştu. İftiralara tepki gösteren vatandaş, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi.
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum | Video
"EMİNİM Kİ ENKAZDAN SES GELDİĞİNDE "KİME OY VERİYORSUNUZ?" DİYE SORULMUYORDUR."
Ümit Özdağ, Veryansın TV'de katıldığı programda da, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Önce AKP'li çıkartılıyor." dedi.
Özdağ'ın enkaz altından önce AK Partililerin kurtarıldığı yönündeki açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi. Kullanıcılar Özdağ'ın çıkışına, "Eminim ki enkazdan ses geldiğinde "Kime oy veriyorsunuz?" diye sorulmuyordur." yorumunu yaptı.