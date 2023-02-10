Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum | Video

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı kişi de konuştu. İftiralara tepki gösteren vatandaş, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" dedi.