SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 10 şehirde binlerce bina yıkıldı.
Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından depremin yıkıma uğrattığı şehirlere yardım ve arama kurtarma personeli desteği yağıyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Asrın felaketinin 6. gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bir yandan da şehirdeki yıkım çalışmalar devam ederken felaketin boyutu gün geçtikçe daha da ortaya çıkıyor.
SABAH drone'u ile Kahramanmaraş Oniki Şubat İlçesine bağlı Azerbaycan Bulvarı ve Hayrullah mahallelerindeki yıkımın büyüklüğü böyle görüntülendi.Bir mucize daha! 119 saat sonra kurtarılan gencin ilk sorusu bu oldu...