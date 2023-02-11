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Giriş Tarihi: 11.2.2023 10:08 Son Güncelleme: 11.2.2023 10:23

SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında 6. güne gelindi. SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı drone ile havadan görüntüledi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde 10 şehirde binlerce bina yıkıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından depremin yıkıma uğrattığı şehirlere yardım ve arama kurtarma personeli desteği yağıyor.

Depremin üzerinden 6. gününde Kahramanmaraş'taki yıkımın son durumunu SABAH drone'u havadan görüntüledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Asrın felaketinin 6. gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir yandan da şehirdeki yıkım çalışmalar devam ederken felaketin boyutu gün geçtikçe daha da ortaya çıkıyor.

SABAH drone'u ile Kahramanmaraş Oniki Şubat İlçesine bağlı Azerbaycan Bulvarı ve Hayrullah mahallelerindeki yıkımın büyüklüğü böyle görüntülendi.

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SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi
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