SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi

SABAH drone'u ile Kahramanmaraş Oniki Şubat İlçesine bağlı Azerbaycan Bulvarı ve Hayrullah mahallelerindeki yıkımın büyüklüğü böyle görüntülendi.

Bir mucize daha! 119 saat sonra kurtarılan gencin ilk sorusu bu oldu...