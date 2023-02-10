Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın mimarı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:35 Son Güncelleme: 10.2.2023 17:48

SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın mimarı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Son dakika haberi... Hatay’da 250 konutlu “Cennetten bir kare” denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun’un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın mimarı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Son dakika haberi... Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antiı tarafıs Yapndan 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.



KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI
Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.

Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.



HAVALİMANINDA YAKALANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı

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SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın mimarı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
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