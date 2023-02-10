Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi paralarla kaçmaya çalışırken böyle yakalandı | Video
Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
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