İstiklal saldırısında flaş detaylar... Fatih Camii hedeflerinden biriydi

CAMİNİN AVLUSUNDAN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTI...

İddianamede yer alan detaylara göre; fotoğrafları inceleyen Bilal Hassan ve terörist Ahlam Albashir, fotoğrafları ve videoları, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi. İddianamede yer alan detaylara göre; Bilal Hassan, terörist Ahlam Albashir'den Fatih İlçesi'ne giderek fotoğraf ve videoları çekmesi talimatını verdi. Albashir da yine Ahmet E. ile birlikte Yasir Korali'nin aracıyla 18 Ekim 2022 tarihinde Fatih'e gitti. Bilal Hassan terörist Ahlam Albashir'den Fatih Camisi'nin avlusundan kendisini görüntülü aramasını ve caminin içerisini göstermesini istedi. Bilal Hassan, Albashir'in çektiği fotoğrafları ve videoları yine "Hacı" kod adlı teröriste gönderdi. Terörist Ahlam Albashir, Bilal Hassan ve Yasir Korali'nin keşif günlerinde ve esnasında kendi aralarında yaptıkları yazışmalar da iddianamede yer aldı. İddianamedeki detaylara göre; tutuklu kadın terörist Ahlam Albashir, 22 Ekim 2022 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde yine keşif için korsan taksicilik yapan Yasir Korali tarafından İstiklal Caddesi'ne götürüldü ve keşif yaptı. O keşifler esnasında çekilen fotoğraflar ve videolar yine "Hacı" kod adlı teröriste gönderildi. Ardından da talimatla saldırı düzenlendi.

Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar