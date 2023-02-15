İstiklal saldırısında flaş detaylar... Fatih Camii hedeflerinden biriydi

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve altı kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 123 müşteki 36 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.
154 sayfalık iddianamede şüpheliler için "Tasarlayarak Bombalama Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bin 930 yıldan iki bin 970 yıla kadar ve "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi" suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda yedi defa "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" ve bin 949 yıldan üç bin dokuz yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamedeki ayrıntılara SABAH ulaştı.
CUMHURİYET ANITI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER
İddianamede tutuklu kadın terörist Ahlam Albashir'in hedeflerinden birinin Fatih Camisi olduğuna da yer verildi. İddianameyle birlikte terörist Ahlam Albashir'in yaptığı keşiflerin detayları da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre; terörist Ahlam Albashir ilk olarak 8 Ekim 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi'nde keşif yaptı.
Terörist Ahlam Albashir, kendisine bombaları temin eden "Bilal Hassan" kod isimli firari Bilal El Hacmaos'ın talimatıyla evine yerleşerek kaldığı tutuklu Rama Eltaha'nın 18 yaşından küçük oğlu Ahmet E. ile Taksim'e gitti. İkiliyi Taksim'e korsan taksicilik yapan tutuklu Yasir Korali götürdü. İkili Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezerken Bilal Hassan, Ahmet E.'yi görüntülü aradı ve Bilal Hassan, Ahlam Albashir'e Taksim'de çok polis olup olmadığını sordu. İkili Taksim Meydanı'nda özellikle de Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde fotoğraf çekilerek geri döndü.
CAMİNİN AVLUSUNDAN GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTI...
İddianamede yer alan detaylara göre; fotoğrafları inceleyen Bilal Hassan ve terörist Ahlam Albashir, fotoğrafları ve videoları, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından olan ve terör saldırısının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi. İddianamede yer alan detaylara göre; Bilal Hassan, terörist Ahlam Albashir'den Fatih İlçesi'ne giderek fotoğraf ve videoları çekmesi talimatını verdi. Albashir da yine Ahmet E. ile birlikte Yasir Korali'nin aracıyla 18 Ekim 2022 tarihinde Fatih'e gitti. Bilal Hassan terörist Ahlam Albashir'den Fatih Camisi'nin avlusundan kendisini görüntülü aramasını ve caminin içerisini göstermesini istedi. Bilal Hassan, Albashir'in çektiği fotoğrafları ve videoları yine "Hacı" kod adlı teröriste gönderdi. Terörist Ahlam Albashir, Bilal Hassan ve Yasir Korali'nin keşif günlerinde ve esnasında kendi aralarında yaptıkları yazışmalar da iddianamede yer aldı. İddianamedeki detaylara göre; tutuklu kadın terörist Ahlam Albashir, 22 Ekim 2022 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde yine keşif için korsan taksicilik yapan Yasir Korali tarafından İstiklal Caddesi'ne götürüldü ve keşif yaptı. O keşifler esnasında çekilen fotoğraflar ve videolar yine "Hacı" kod adlı teröriste gönderildi. Ardından da talimatla saldırı düzenlendi.Son dakika: İstiklal'deki terör saldırısında flaş: Terörist Albashir'in ifadesine SABAH ulaştı! Cesaret hapı içirip yolladılar