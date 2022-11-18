Son dakika! İşte Taksim İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırının talimatları: 14 yaşındaki çocuğu keşif için kullandılar

Bir süre sonra Yasir Al Korali ile ikinci keşif için Taksim'e giden Ahlam Albashir, keşiften sonra yine Yasir Al Korali tarafından tekstil atölyesine bırakıldı. Bilal Hassan ile Ahlam Albashir, saldırının yaşandığı 13 Kasım Pazar günü Bilal Hassan ve korsan taksici Yasir Al Korali ile birlikte Taksim'e gitti. Bütün bu detaylar bu üç kişinin mesajlaşmalarından tespit edildi.

EDİRNE ÜZERİNDEN BULGARİSTAN'A KAÇIRILDI

Saldırı günü Bilal Hassan, Ahlam Albashir ve Yasir Al Korali söz konusu tekstil atölyesinde hazırlanan bombayı kahverengi çantaya yerleştirerek Taksim'e gitti. Çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inen terörist Ahlam Albashir olayın yaşandığı banka giderek oturdu. Bilal Hassan ile Yasir Al Korali ise Taksim'e geldikleri ve Ahlam Albashir'i bıraktıkları araçla Esenler İlçesi'ndeki tekstil atölyesine geri döndü. Operasyondan sonra ele geçirilen ve İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından incelemeye alınan araç içerisinde patlayan bombada kullanılan TNT patlayıcılarının kalıntıları da bulundu.