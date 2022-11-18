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Son dakika: İstiklal'deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
12:11
Son dakika: İstiklal'deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…
Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş ve hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İşte SABAH farkıyla o sahte evlilik cüzdanının fotoğrafı…