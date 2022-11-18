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Haberler Yaşam Son dakika: İstiklal'deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:11

Son dakika: İstiklal'deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

Son dakika haberleri: İstiklal Caddesi'ndeki kalleş ve hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İşte SABAH farkıyla o sahte evlilik cüzdanının fotoğrafı…

EMİR SOMER
Son dakika: İstiklal’deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

Son dakika haberleri: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen ve altı kişinin yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı.

Son dakika: İstiklal’deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

EVLİLİK CÜZDANININ FOTORĞAFINA SADECE SABAH ULAŞTI

İstanbul'a geldikten sonra dikkat çekmemek için "Evli Çift" gibi davranan Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının fotoğrafına sadece SABAH ulaştı.

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Son dakika: İstiklal’deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı.

Son dakika: İstiklal’deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış…

Son dakika: İstiklal’deki kanlı terör saldırısında yeni detaylar! İşte sahte evlilik cüzdanları: “Evli Çift” süsünü bu belgeyle vermişler…

Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi.

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