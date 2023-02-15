Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"

Aileler ile irtibata geçerek birkaç gün içinde o duruma da hakim olduk. Ekibimiz sorumluluk sahası içerisinde titizlikle çalıştı. Ailelerin güvenini bu noktada kazandığımızı düşünüyorum. Sonuna kadar beklediler, halen de bekliyorlar. Şu anda son iki kişi kaldı, umudumuz var" dedi.