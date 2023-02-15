Melike İmamoğlu enkazdan 222. saatte kurtulmuştu... "Eşinin cansız bedeni görülünce sesini duyduk"

Kahramanmaraş'ta 222. saatte Özdemirler apartmanı enkazındaki Melike İmamoğlu'nu sağ olarak çıkaran İnegöl Doğal Afetler ve Koruma ekibi Saha Sorumlusu Gülsüm Doğan, İmamoğlu'nun kurtarılma sürecini anlattı.
Doğan, normalde farklı bir bölgede olduklarını, canlı bilgisi aldıktan sonra Hayrullah mahallesindeki Özdemirler Apartmanında görevlendirildiklerini söyleyerek, "Yaklaşık 9 gündür bu bina enkazında çalışıyoruz. Çalışmalar esnasında apartmanı tanımadığımız için içeride kaç kişi olduğunu tespit edememiştik.
"SONUNA KADAR DİRENDİK"
Gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Doğan, "Bu anlamda kendimizi düşünmeden ailelerin yerine koyarak ne yorgunluğumuz, ne susuzluğumuz aklımıza gelmedi. Sonuna kadar direndik. İnşallah yine canlı çıkarırız" ifadelerini kullandı.
ÖNCE KIZI VE EŞİNE ULAŞILDI
Melike İmamoğlu'nun kızı Sıla'nın cansız bedenini Özdemirler apartmanı enkazından akşam saatlerinde çıkardıklarını ifade eden Doğan, şunları aktardı:
"Biz dün akşam Melike İmamoğlu'nun kızı Sıla'yı enkazdan eks olarak çıkardık. Anne ve baba içerideydi. Hiçbir zaman umutsuz değildik. Ekip arkadaşlarımız ilk olarak Ayhan İmamoğlu'nu gördüler. Gördükten sonra da bir ses alarak Melike hanımın yaşadığını tespit ettiler. Uzun uğraşlar sonucunda Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkartıldı."