222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 şehirde yıkımlara neden olan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Özdemirler apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler 42 yaşındaki Ayşegül Bayır'ı enkazdan 222 saat sonra sağ olarak kurtardı.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADANA'YA SEVK EDİLDİ
Enkazdan çıkartıldıktan ilk müdahale için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilen Melike İmamoğlu, buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopter ile Adana'ya sevk edildi.
"AMBULANSTA SU İSTİYOR SANMIŞLAR, SILAM NASIL DİYE SORMUŞ"
Melike İmamoğlu'nun ablası Nilgün Kalay, depremin ilk gününden bu yana çok beklediklerini belirterek, "Umudumuzu kesmişken bir mucize oldu. Rabbime şükürler olsun. Çıktıktan sonra ilk sorduğu kızı oldu. Ambulansta su istiyor sanmışlar, 'Sıla'm nasıl demiş" ifadelerini kullandı.
"UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK, HERKES ALLAH'A DUA ETSİN"
Melike İmamoğlu'nun eniştesi Sedat Yaşar ise, "Biz umudumuzu hiç yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez, herkes Allah'a dua etsin. Rabbim korudu onu. Ambulansa binmeden önce, 'ben çok iyiyim, gelmeyin' dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.Ağzında tütünle kurtarılan Soner amca SABAH'a konuştu: Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı