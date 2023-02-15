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Haberler Güncel Haberleri 222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu
Giriş Tarihi: 15.2.2023 13:21

222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarında 10. güne girildi. Enkaz altında kalan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İmamoğlu, ilk tedavisi sonrasında ambulans helikopterle Adana’ya sevk edilirken, enkazdan çıktıktan sonra kızı Sıla’yı sordu. İmamoğlu, ambulansa binmeden önce ise yakınlarına, “Ben çok iyiyim, gelmeyin” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 şehirde yıkımlara neden olan ve "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrasında mucize kurtuluşlar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bulunan Özdemirler apartmanından alınan ses üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler 42 yaşındaki Ayşegül Bayır'ı enkazdan 222 saat sonra sağ olarak kurtardı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Enkazdan çıkartıldıktan ilk müdahale için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilen Melike İmamoğlu, buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopter ile Adana'ya sevk edildi.

"AMBULANSTA SU İSTİYOR SANMIŞLAR, SILAM NASIL DİYE SORMUŞ"

Melike İmamoğlu'nun ablası Nilgün Kalay, depremin ilk gününden bu yana çok beklediklerini belirterek, "Umudumuzu kesmişken bir mucize oldu. Rabbime şükürler olsun. Çıktıktan sonra ilk sorduğu kızı oldu. Ambulansta su istiyor sanmışlar, 'Sıla'm nasıl demiş" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK, HERKES ALLAH'A DUA ETSİN"

Melike İmamoğlu'nun eniştesi Sedat Yaşar ise, "Biz umudumuzu hiç yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez, herkes Allah'a dua etsin. Rabbim korudu onu. Ambulansa binmeden önce, 'ben çok iyiyim, gelmeyin' dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu
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