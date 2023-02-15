222 saat sonra enkazdan kurtarılan Melike İmamoğlu çıkar çıkmaz ilk onu sordu

"UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK, HERKES ALLAH'A DUA ETSİN"

Melike İmamoğlu'nun eniştesi Sedat Yaşar ise, "Biz umudumuzu hiç yitirmedik. Allah'tan umut kesilmez, herkes Allah'a dua etsin. Rabbim korudu onu. Ambulansa binmeden önce, 'ben çok iyiyim, gelmeyin' dedi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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