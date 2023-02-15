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Ağzında tütünle kurtarılan Soner amca SABAH'a konuştu: Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
07:25
Ağzında tütünle kurtarılan Soner amca SABAH'a konuştu: Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı
Adıyaman'da depremin 3'üncü gününde ağzında tütünle enkaz altından çıkarılan Soner Tuğtekin'e SABAH ulaştı. Eşi ve kızı depremde vefat eden Tuğtekin, "Yanımda sadece tütün ve 1.5 litrelik su vardı. Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti. Kumandanın pillerini parçalayıp, kablolarını birbirine çarptırarak ateş çıkartarak ateş sorunumu çözdüm.