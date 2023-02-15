Ağzında sigara ile enkazdan çıktı, ekipleri hayrete düşürdü | Video
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Adıyaman'da Soner Tuğtekin isimli vatandaş sağ salim kurtarıldı. Soner Tuğtekin'in ağzında sigarayla enkazdan çıkması ekipleri hayrete düşürdü. Israrlara rağmen sigarayı elinden bırakmayan vatandaş, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
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