SON DAKİKA | AFAD Başkanı Tatar açıkladı! Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı

5-6 büyüklüğünde 38 artçı sarsıntı oldu.

AĞIR HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük, daha geniş bir alana yayılmış bir depremle karşı karşıyız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ağır hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor. Yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Bölgenin kimi yerlerinde yoğun kar yağışı var. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Özellikle yerleşim alanlarına yakın bulunan bölgelerde vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Kimi yerlerde de heyelan tehlikesi var.