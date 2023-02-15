Video Haber AFAD Başkanı Tatar açıkladı! "Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı" | Video
AFAD Başkanı Tatar açıkladı!

AFAD Başkanı Tatar açıkladı! "Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı" | Video

15.02.2023 | 16:19

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmraş merkezli depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar açıklamasında, "Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AFAD Başkanı Tatar açıkladı! Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı | Video 09:16
AFAD Başkanı Tatar açıkladı! "Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı" | Video 15.02.2023 | 16:19
Milli Eğitim Bakanı Özer’den Okullar yine tatil edilecek mi? açıklaması | Video 11:54
Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Okullar yine tatil edilecek mi?" açıklaması | Video 15.02.2023 | 12:46
Depremzededen HDP’li Garo Paylan’a sert tepki: Devlet bize bakıyor sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın | Video 01:55
Depremzededen HDP'li Garo Paylan'a sert tepki: "Devlet bize bakıyor sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" | Video 15.02.2023 | 12:43
Bakan Soylu’dan deprem bölgelerinde yağma ve hırsızlık açıklaması | Video 13:24
Bakan Soylu'dan deprem bölgelerinde yağma ve hırsızlık açıklaması | Video 15.02.2023 | 12:39
Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi | Video 02:46
Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi | Video 14.02.2023 | 23:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykal ailesine taziye ziyareti | Video 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykal ailesine taziye ziyareti | Video 14.02.2023 | 23:13
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 35:38
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 14.02.2023 | 20:53
Son Dakika: Depremzedelere Katar’dan 10 bin konteyner! | Video 00:55
Son Dakika: Depremzedelere Katar’dan 10 bin konteyner! | Video 14.02.2023 | 20:49
Başkan Erdoğan: Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek | Video 01:56
Başkan Erdoğan: Bu iftiralar milletim tarafından asla affedilmeyecek | Video 14.02.2023 | 20:42
Başkan Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz | Video 03:33
Başkan Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz | Video 14.02.2023 | 20:27
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı | Video 00:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan son durumu açıkladı | Video 14.02.2023 | 20:22
Adıyaman’da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 16:42
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 19:40
Üç müteahhit daha gözaltına alındı… İstanbul’da yakalandılar… | Video 00:34
Üç müteahhit daha gözaltına alındı… İstanbul’da yakalandılar… | Video 14.02.2023 | 19:51
Yüz tanıma sistemi ile kayıplar bulunuyor | Video 04:15
Yüz tanıma sistemi ile kayıplar bulunuyor | Video 14.02.2023 | 19:03
Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:24
Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.02.2023 | 18:52
Deprem tren raylarını büküp kopardı | Video 03:34
Deprem tren raylarını büküp kopardı | Video 14.02.2023 | 18:48
Adana’da yıkılan 11 binanın 15 müteahhit ve mühendisine gözaltı | Video 01:25
Adana'da yıkılan 11 binanın 15 müteahhit ve mühendisine gözaltı | Video 14.02.2023 | 18:38
Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video 00:23
Kahramanmaraş’ta 205 saat sonra bir kadın enkazdan sağ kurtarıldı | Video 14.02.2023 | 17:58
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 02:00
35 yaşındaki genç kadın, İsabey Apartmanı enkazından 205 saat sonra sağ çıkarıldı | Video 14.02.2023 | 17:05
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL’lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 00:59
Enkazdan çıkardığı 100 bin TL'lik altın ve parayı sahibine teslim etti | Video 14.02.2023 | 16:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA