AFAD Başkanı Tatar açıkladı! "Asrın felaketinde yer kabuğu 7.3 metre kaydı" | Video

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmraş merkezli depremin ardından açıklamalarda bulundu. Tatar açıklamasında, "Düne kadar 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan bilgiler ışığında 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var." ifadelerini kullandı.