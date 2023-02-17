İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi' Yüksek İnşaat Mühendisi ve mimar Prof. Dr. Sadettin Ökten, katıldığı bir youtube kanalında ideal şehirleşmenin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in açıklamaları şu şekilde;

"HAKKI YENEN BİR MESLEK GRUBU"



Ovalara yerleşmeyeceğiz. Ovalar ziraat için. Bunun dini kaynaklarda karşılığı da var. Jeolojik kaynaklarda karşılığı var. Bu arada hakkı yenen bir meslek grubundan size söz edeceğim. Geo-teknik mühendisleri. Hiç ortada yoklar. Halbuki mevzu onların mevzu. Nedir o derseniz, zemin mekaniği (soil mechanics)... Jeologlar alttaki kayaya kadar gelirler. Ondan sonra bir zemin var. 30, 40, 60 metre… O Geo-teknik mühendislerinin işidir. Televizyonlarda onlardan hiçbirini görmedim.

Prof. Dr. Sadettin Ökten değerlendirdi: İdeal şehirleşme nasıl olmalıdır? | Video



Madde bir; ovalara yerleşmeyeceğiz. Dağlara, taşlara çıkacağız. İkincisi hafif bina yapacağız. Bunun için ahşap, çelik kullanacağız. Kerpici kullanacağız, az katlı bina yapacağız. Yayılacağız… Yayıldığımız zaman tabiatla ilişkiyi koparmamış olacağız. Yayılacağımız zaman sema ile ilişkiyi koparmamış olacağız. Gözümüzün önünde hail olmayacak dağları görmemize karşı, ufku görmemize karşı…

Romantizme mi kaydınız diye sorabilirsiniz. Evet romantizme kaydım. Çünkü; yaratılmış kainatı görmek, bize manevi bir haz verir. Modern, estetik bunlardan haz etmez. Ufkun resmini yapan ressamı seçer. Ben de diyorum ki; kul ressamı seçme…

Prof. Dr. Sadettin Ökten Kimdir?

1 Eylül 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası İmam – Hatip Okulları'nın kurucusu olarak bilinen Mahmut Celâlettin Ökten'dir. Annesi Emine Mahmude Hanım'dır. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten ablasıdır.

Baba tarafından Gürcüzâdeler olarak bilinir. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un Fatih ilçesinde geçmiştir. 1956-1960 yılları arasında Vefa Lisesi'nde okuyup mezun oldu. Ardından okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak 1964 yılında mezun oldu. Sadettin Ökten, 1969 yılında Meriç Hanım ile evlendi ve sonrasında dört çocuğu oldu.

1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne Betonarme Kürsüsü'nde asistan olarak kabul edildi. 1971 – 1973 yıllarında ABD'de misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Askerlik görevini 1974 – 1975 yıllarında Genelkurmay Bilgi İşlem Dairesi'nde tamamladı. 1977'de doktor unvanını aldı. Kazandığı bir burs ile yüksek lisansını ABD'de yaptı. 1979-1980 akademik yılında Belçika'da bilimsel araştırmalar yaptı. 1982 yılında doçentliğe yükseldi. 1985'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne geçti. 1989'da profesörlüğe yükseldi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten, şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki konuşma ve çalışmaları ile tanınır. Çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri verdi. Sadettin Ökten, yapı mühendisliği alanındaki eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında proje düzeyinde meslekî uygulamalar da yapmış ve yapmaktadır. Ayrıca bilim tarihi ve felsefesi, kültür, medeniyet ve sanat alanlarında özel ilgi sahibidir. Bu konudaki çalışmalarını farklı üniversitelerde verdiği Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri ile değerlendirmiştir. Hâlen meslekî faaliyetinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını da sürdürmektedir.

2020 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Kültür Tarihi alanında Prof. Dr. Sadettin Ökten lâyık bulunmuştur.

2012 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden ve Türkiye'nin şehircilik çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Esenler Şehir Düşünce Merkezi, 2020 yılı Ağustos itibarıyla yoluna Esenler Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi olarak devam etmektedir.

Prof. Dr. Sadettin Ökten'in Kitapları:

Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna (Söyleşi: Ayşe Çavdar, 2013)

Fincanımda Cola Var! (2014)

İçimde AVM Var! (2015)

Yahya Kemal'den Bugüne İstanbul (2015)

Yahya Kemal'in Rüzgârıyla Düşünceler ve Duyuşlar (2015)

Hayatımdan Portreler (2016)

Gelenek, Sanat ve Medeniyet (2016)

Aslında Bir Sanat Var – Sanat Birey ve Toplum Üzerine (2018)

Dünyaya Geldim Gitmeye-Gönül Sadası'ndan Akisler (1-2 Cilt, Kemal Sayar ile, 2019-2020)

Aşk ile Ânı Seyretmek: Gönül Sadası'ndan Akisler (1-2 Cilt, 2019-2020)

Mesken ve Mesken Mimarimiz