Prof. Dr. Sadettin Ökten değerlendirdi: İdeal şehirleşme nasıl olmalıdır? | Video
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ Yüksek İnşaat Mühendisi ve mimar Prof. Dr. Sadettin Ökten, katıldığı bir youtube kanalında ideal şehirleşmenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlere vurgu yaparak ideal şehirleşmede 4 kritik noktaya dikkat çeken Ökten, özellikle ovalara yerleşim konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
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