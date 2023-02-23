Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz?

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video

Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.