Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi
Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:41 Son Güncelleme: 23.2.2023 15:03

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal afetler konusundaki iki farklı açıklaması gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun 10 ilimizi etkileyen depremin, 'felaket' olarak nitelendirilmesine karşı çıkarken, 6 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanan sel için ise "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" ifadeleri ortaya çıktı.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Kılıçdaroğlu’ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele ’afet’ dedi

Türkiye tarihinin en büyük doğal afetiyle başa çıkmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pradoks içeren açıklamaları dikkat çekiyor.

PARADOKS İÇEREN AÇIKLAMALAR
Kılıçdaroğlu tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremler için, "Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık, biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz' diye.

Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz?

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video

Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

SELE AFET DEMİŞTİ
Oysa aynı Kılıçdaroğlu İzmir'de 6 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen sel için ise, "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" şeklinde konuşmuştu.

Tüm dünya kabul etti, Kılıçdaroğlu provokasyon peşine düştü: Asrın felaketiymiş...

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Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi
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