Türkiye tarihinin en büyük doğal afetiyle başa çıkmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pradoks içeren açıklamaları dikkat çekiyor.
PARADOKS İÇEREN AÇIKLAMALAR
Kılıçdaroğlu tüm dünyanın 'asrın felaketi' olarak kabul ettiği depremler için, "Asrın felaketi demek şu demektir; 'Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık, biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık. Sorunu çözemiyoruz' diye.
Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Allah aşkına bana söyler misiniz?
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video
Nasıl olur da bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp arkasından sıyrılmak sorumluluktan kurtulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.