Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal afetler konusundaki iki farklı açıklaması gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun 10 ilimizi etkileyen depremin, 'felaket' olarak nitelendirilmesine karşı çıkarken, 6 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanan sel için ise "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" ifadeleri ortaya çıktı.