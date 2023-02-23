Kılıçdaroğlu'ndan siyasi istismar! Depremi küçümsedi, sele 'afet' dedi | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğal afetler konusundaki iki farklı açıklaması gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun 10 ilimizi etkileyen depremin, 'felaket' olarak nitelendirilmesine karşı çıkarken, 6 Şubat 2021 tarihinde İzmir'de yaşanan sel için ise "Tam bir afet, bir yılda yağması gereken yağmur, 24 saatte yağınca İzmir'in her tarafı göl oldu" ifadeleri ortaya çıktı.
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