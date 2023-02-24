99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarına değindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın, 1999 depreminde yağma ve hırsızlık olayının olmadığına vurgu yaptı. Aydın, "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız" ifadelerini kullandı.
'YAĞMACILIK' OLMADIĞINI İDDİA ETTİ SONRA ÇARK ETTİ!
Aydın'ın bu sözleri üzerine sunucu o döneme ait gazete manşetlerini göstermek istedi. O dönemde birçok yağma olayı yaşandığını ifade eden sunucu, Aydın'a "Gazete haberi var, okuyayım mı?" teklifinde bulundu. Bu teklifini reddeden Aydın, "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" dedi. O günlerde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarını inkar eden eski bakan, yeni İYİ Partili Koray Aydın'a Sakaryalılar tepki gösterdi.
Depremin ilk gecesi Adapazarı Yenicami'de bulunan bir zincir market tamamen, Erenler'de bulunan bir otel, Çark Caddesi'nde bulunan bir işyerinin yağmalandığını anımsatan Sakaryalılar, "İnsanlar canıyla uğraşırken, acısıyla uğraşırken, şeref yoksunları Sakarya'da da yağma yaptı. Devam eden günlerde ise hırsızlıklar oldu. Hatta depremzedeler çadır kentler yerine evlerinin önüne çadır kurdu ve evlerini bekledi. Çadır kentlere gitmediler" dedi.
İYİ Partili Koray Aydın 99 depreminde önce 'yağmacılık' olmadığını iddia etti sonra çark etti! | Video
POLİSLERE ÇİZME GİYDİRMİŞ!
Deprem zamanı yağma ve hırsızlık dışında kapkaçların da arttığını anımsatan Sakaryalılar, " İYİ Partili Koray Aydın ekranda bunları inkar etmesin. Biz o günlerde ne yaşadığımızı, hangi şartlarda yaşadığımızı iyi biliriz. Bakan Koray Aydın o günlerde emrindeki polislere çizmesini giydirirken, biz çadır ve prefabrik bulmakta zorlanıyorduk. Dolayısıyla 17 Ağustos depreminde de yağma ve hırsızlık olmuştur. Bugün yaşadığımız acıda yağma olmuştur. Hiç değilse bugün bu işleri yapanlar cezaevine kondu" dedi.
DSP-ANAP-M koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve İskan Bakanı olan Koray Aydın Adapazarı Dernekkırı prefabriklerine geldiği bir gün devletin polislerine çizme giydirmişti. Ulusal basında geniş yankı uyandıran bu kareyle birlikte dönemin İçişleri Bakanı ortaya çıkan görüntüye büyük tepki göstermişti. Devletin polisinin çizme giydirmesiyle ilgili talimat veren dönemin İçişleri Bakanı, "Bu saatten sonra hiçbir polis kimseye çizme giydirmeyecek" diyerek bütün emniyet teşkilatını uyarmıştı.