99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş

POLİSLERE ÇİZME GİYDİRMİŞ!

Deprem zamanı yağma ve hırsızlık dışında kapkaçların da arttığını anımsatan Sakaryalılar, " İYİ Partili Koray Aydın ekranda bunları inkar etmesin. Biz o günlerde ne yaşadığımızı, hangi şartlarda yaşadığımızı iyi biliriz. Bakan Koray Aydın o günlerde emrindeki polislere çizmesini giydirirken, biz çadır ve prefabrik bulmakta zorlanıyorduk. Dolayısıyla 17 Ağustos depreminde de yağma ve hırsızlık olmuştur. Bugün yaşadığımız acıda yağma olmuştur. Hiç değilse bugün bu işleri yapanlar cezaevine kondu" dedi.