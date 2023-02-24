Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...

6 Şubat tarihinde Türkiye asrın en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il çok büyük hasar aldı, on binlerce yapı yıkıldı, 45 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren AFAD koordinesindeki ekipler 11 ilde de arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Deprem sonrası sosyal medyada Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala hesabından binlerce ihbar paylaşıldı. Teyit edilmeden paylaşılan ihbarların çok büyük bölümü asılsız çıktı. Oğuzhan Uğur da, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş..." açıklaması ile bu durumu itiraf etti. Ekiplerin büyük zaman kaybı yaşamasına neden olan sosyal medyadaki asılsız ihbarların izini Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, FETÖ destekçisi hesapların da binlerce asılsız ihbar yaydığını tespit etti. Ayrıca 20 Şubat tarihinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminde de aynı hesapların aynı adresleri ihbar ettiği görüldü.
DEPREMDE ASILSIZ İHBARLAR VE YALAN PAYLAŞIMLAR MÜCADELEYİ AKSATTI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki ilk deprem ve peşinden meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden olduç Ekipler yıkılan binalarda vatandaşları canlı olarak kurtarabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından gelerek seferber oldu. Bu sırada sosyal medyada binlerce asılsız ihbar dolaşıma sokuldu. Bu da ekiplerin bölgelere gereksiz yönlendirilmesine neden oldu ve büyük zaman kaybı yaşattı.
OĞUZHAN UĞUR'UN BABALA'SI EN BÜYÜK DEZENFORMASYONU YAPTI
Deprem sonrası ünlüleri de yanına toplayarak sosyal medyada kendince süreci yönetmeye çalışan Oğuzhan Uğur, Babala'nın sosyal medya hesabından on binlerce ihbar paylaştı. Teyitsiz bu ihbarların çok büyük bölümü asılsız çıktı. Ekipler Babala'nın yaydığı ihbarlar ile binalara sevk edildi. Bazı binalarda hiç hasar olmadığı veya o noktada bina olmadığı bile görüldü.
BABALA'NIN 'BARAJ PATLADI' YALANI BİRÇOK CANA MAL OLDU
Babala hesabı hiçbir teyide başvurmadan Hatay'da baraj patladığını öne sürdü. Antakya'da barajın patladığına yönelik dezenformasyon sonrası ekipler korkarak kaçmaya çalıştı. Birçok inşaatta çalışma saatlerce durdu. Birçok can o sırada yitip gitti. Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı.OĞUZHAN UĞUR KENDİSİ DE İTİRAF ETTİ
Babala hesabının sahibi Oğuzhan Uğur da çalışmaların ardından günah çıkarırcasına bir açıklama yaparak asılsız ihbarları itiraf etti. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş... " ifadelerini kullanmıştı.
TWİTTER'DAKİ DEPREM YALANI AĞI
Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Twitter'daki asılsız ihbarların peşine düştü. Çahmutoğlu, ilginç bilgilere ulaştı.
Buna göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem sonrasında paylaşılan bazı yardım tweetleri, 20 Şubat'taki Hatay depreminin ardından da aynı şekilde paylaşıldı.
SN analizi üzerinden, tweetler, retweetler, beğeniler, alıntılar ve yorumlarla çeşitli etkileşim kümeleri oluşturuldu.
ETKİLEŞİM KÜMELERİNİN EN BÜYÜĞÜ: SOLCU GAZETE
Yapılan incelemede, etkileşim kümelerinin en büyüğü, en çok yayılmasına neden olanının Solcu Gazete hesabı olduğu tespit edildi.
FETÖ DESTEKÇİSİ 23 DERECE YALANIN MERKEZLERİNDEN OLDU
İncelemede ikinci en büyük küme ise FETÖ'ye yakın paylaşımları ile bilinen 23 Derece Twitter hesabı oldu. 23 Derece hesabından da 6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde aynı asılzsız ihbarlar paylaşıldı.
Yine Atakızı isimli Twitter hesabı da en büyük yalanı yayma kümesi içinde yer aldı.
BABALA, AHBAP, AFAD VE DEPREM ETİKETLERİ KULLANILDI
Dezenformasyon yaparak asılsız ihbarları yayanlar Babala, Ahbap ve deprem gibi en çok aranan hastagleri kullandı.
Örneğin, sadece 24 saat içerisinde "Koyunoğlu 133" ifadesinin geçtiği 4000'den fazla tweet atılmış ve Twitter'da milyonlarca etkileşim almış. Bu ifade en çok paylaşılan asılsız adreslerden biri...
YALAN BİLGİLERİ ÖNCE YAYDI SONRA SİLDİ
23 derecenin bir operasyonu da 9-10 Şubat gecesine ait görüntülerin 22 şubatmış gibi servis edilmesiyle oldu. Bunun yanı sıra bölgede ilk günden itibaren devlet tüm kurumlarıyla teyakkuza geçmişken 23 derece hesabı devlet kurumları çalışmıyor algısını yaydı. Daha sonra ise Babala TV gibi 23 derece de eski tweetlerini sildi.