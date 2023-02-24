Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalan ağı! Teyitsiz bilgilerle toplumu kışkırttılar! İşte ihanet kümesi...

FETÖ DESTEKÇİSİ 23 DERECE YALANIN MERKEZLERİNDEN OLDU

İncelemede ikinci en büyük küme ise FETÖ'ye yakın paylaşımları ile bilinen 23 Derece Twitter hesabı oldu. 23 Derece hesabından da 6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde aynı asılzsız ihbarlar paylaşıldı.

Yine Atakızı isimli Twitter hesabı da en büyük yalanı yayma kümesi içinde yer aldı.

BABALA, AHBAP, AFAD VE DEPREM ETİKETLERİ KULLANILDI

Dezenformasyon yaparak asılsız ihbarları yayanlar Babala, Ahbap ve deprem gibi en çok aranan hastagleri kullandı.

Örneğin, sadece 24 saat içerisinde "Koyunoğlu 133" ifadesinin geçtiği 4000'den fazla tweet atılmış ve Twitter'da milyonlarca etkileşim almış. Bu ifade en çok paylaşılan asılsız adreslerden biri...

YALAN BİLGİLERİ ÖNCE YAYDI SONRA SİLDİ

23 derecenin bir operasyonu da 9-10 Şubat gecesine ait görüntülerin 22 şubatmış gibi servis edilmesiyle oldu. Bunun yanı sıra bölgede ilk günden itibaren devlet tüm kurumlarıyla teyakkuza geçmişken 23 derece hesabı devlet kurumları çalışmıyor algısını yaydı. Daha sonra ise Babala TV gibi 23 derece de eski tweetlerini sildi.